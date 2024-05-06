Білий, з принтом, міні: які сарафани будуть в тренді у 2024 році

З приходом довгоочікуваного тепла хочеться скинути з себе зимовий одяг і сяйнути в чомусь легшому та стильнішому. Сьогодні поговоримо про те, які сарафани будуть в моді влітку 2024 року. Говорячи про те, яка тканина в моді 2024 року, то це однозначно м'яка тактильна, яка дає нам змогу відчувати ніжність і комфорт, легкість і стиль. Про це пише Уніан.

Сарафани з м'яких тканин:

Віддайте перевагу натуральним матеріалам, які приємні до тіла та дарують відчуття комфорту. Бавовна, льон, віскоза – ці тканини стануть вашими фаворитами у спекотні літні дні.

Довгі сарафани на бретелях:

Елегантний та жіночний варіант, який підкреслить вашу засмагу та стрункість. Поєднуйте його з кедами для повсякденного образу або з босоніжками для романтичної зустрічі.

Квітковий принт:

Не втрачає актуальності вже кілька сезонів поспіль. Сарафан з квітковим принтом додасть вашому образу ніжності та романтичності.

Леопардовий принт:

Цього сезону леопард знову на піку популярності! Не бійтеся експериментувати та підкреслювати свою індивідуальність.

Читайте також: Три літні варіанти взуття, які візуально подовжують ноги та створюють більш стрункий образ

Джинсові сарафани:

Практичний та зручний варіант для літніх прогулянок. Віддавайте перевагу сучасним фасонам, які підкреслять вашу фігуру.

Нагадаємо, ми вже писали, про топ трендових весільних суконь 2024 року.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!