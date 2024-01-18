Інженер сказав, який популярний засіб для туалету може зламати бачок унітаза

Інженер Даніель Ханларпур попередив, що блоки для бачка туалету можуть пошкодити внутрішню частину бачка унітаза, що може призвести до несправності зливу.

Блоки для бачка туалету – це тверді блоки, які призначені для того, щоб покласти та залишити в бачку туалету, щоб підтримувати його в чистоті. Вони доступні в різноманітних кольорах і ароматах і призначені для очищення та освіження туалетів, а також для запобігання вапняному нальоту.

Також читайте: Як захистити зливний бачок від іржі та накипу: корисні лайфхаки

Однак Ханларпур сказав, що хімічні речовини, що містяться в блоках для бачка, можуть пошкодити гумові ущільнювачі в бачку, що може призвести до того, що він перестає змивати належним чином, пише Express.

Він пояснив: "Якщо змив зламався, домовласникам, можливо, доведеться викликати сантехніка, щоб розв’язувати проблему, що може коштувати дорого".

Одна користувачка соціальних мереж розповіла, що після використання блоків для бачка її туалет "не припиняв змивати", тому їй довелося викликати сантехніка.

"Сантехнік сказав, що хімічні речовини в блоках для бачка зламали гумові ущільнювачі в бачку", – написала вона.

Читайте також: Чим відмити іржу в унітазі в домашніх умовах: дієві поради

Ханларпур закликав домовласників уникати використання блоків для бачка туалету. Замість цього він рекомендує використовувати інші засоби для чищення, які не містять хімічних речовин, які можуть пошкодити унітаз.

Ось кілька альтернативних засобів для чищення туалету, які не містять хімічних речовин, які можуть пошкодити унітаз: білий оцет, сода, лимонний сік та сіль.

Ці засоби для чищення є ефективними та доступними, і їх можна знайти в більшості магазинів.

Пропонуємо дізнатися, як відбілити сидіння унітаза без хімії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!