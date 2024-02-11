Інвазивну черепаху-алігатора знайшли в Камбрії: моторошного звіра ветеринари назвали 'Пухнастиком' (фото та відео)

Незвичайна для Британії істота, алігаторова черепаха, була знайдена біля озера Урсвік-Тарн у Камбрії. Її назвали Пухнастиком, і вона, ймовірно, була домашньою твариною, яку кинули.

Черепаху виявив місцевий житель, який одягнув три пари рукавичок, щоб перевезти її в кошику для покупок до ветеринарної клініки Wild Side, пише irishnews.com.

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Доктор Кейт Хорнбі, власниця клініки, була здивована, коли побачила тварину. "Це, безумовно, перший раз, коли ми бачили таке в клініці", - сказала вона.

Алігаторові черепахи родом з Північної Америки і не є звичайними в Британії. Їх укус може бути болючим, але не небезпечним для життя.

"Пухнастику" приблизно п'ять-шість років, і її стать поки невідома. Їй потрібне джерело ультрафіолетового світла та тепла температура води, тому її перемістять до спеціалізованого центру рептилій у Корнуоллі.

Доктор Хорнбі підозрює, що черепаху кинули колишні власники, які не змогли впоратися з її потребами. "Важливо дослідити вид тварини, перш ніж заводити її, щоб переконатися, що ви можете забезпечити їй правильний догляд", - сказала вона.

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