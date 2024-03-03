Цікаво дорослим та дітям: які мультфільми подивитись ввечері з родиною

Всі ми знаємо, як легко зануритись у рутину й забути про справжні цінності. І тут на допомогу приходять мультфільми та фільми з глибоким сенсом, які змушують нас задуматися, посміхнутися й по-новому глянути на світ.

Переглядайте ці стрічки з підбірки 24 Каналу всією сім'єю, адже вони не лише розважають, але й навчають важливим життєвим урокам. Цей сервіс для ігор і ставок на спорт зробить ваш день видовищним і допоможе відчути незабутні емоції та враження.

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Які ж стрічки підійдуть для сімейного перегляду?

1. "Бажання"

Цей мультфільм нагадає вам про те, як важливо бути сміливими, вірити у себе та ніколи не здаватися. Історія про винахідливу дівчинку, яка рятує свій народ за допомогою магії, не залишить байдужими ні дітей, ні дорослих.

2. "Мавка. Лісова пісня"

Український мультфільм, який став рекордсменом прокату, занурить вас у чарівний світ лісу та розповість про кохання, дружбу та протистояння добра і зла.

3. "Душа"

Цей мультфільм змусить вас замислитися про сенс життя, мрії та цінність кожної миті. Історія про вчителя музики, який шукає своє місце у світі, подарує вам незабутні емоції.

Нагадаємо, UAportal підготував 10 надихаючих і мотиваційних фільмів, які варто подивитися кожному.

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