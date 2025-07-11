Інстинкт чи вияв поваги: навіщо коти несуть вбитих тварин додому

Часто власники кішок помічають, що їхні улюбленці, повертаючись з прогулянки, приносять додому впольованих птахів, мишей або інших дрібних тварин. Виникає логічне запитання — чому коти не їдять здобич, а несуть її господарям, ніби дарунок?

Фахівці називають кілька причин цієї поведінки. Одна з них — бажання "нагодувати" вас. За словами директорки нью-йоркської ветклініки Pure Paws, докторки Стефані Ліфф, навіть домашні коти зберігають хижацькі інстинкти. Незважаючи на роки одомашнення, полювання залишається природною поведінкою для котів. А коли вони приносять свою здобич додому, вмикається ще один важливий інстинкт — материнський. Еколог Емануель Бодрі з Університету Париж-Сакле пояснює це тим, що тварина може сприймати вас як безпорадне дитинча, яке потрібно навчити полюванню або хоча б пригостити чимось корисним.

Ще одна причина — почуття безпеки. Коти не приносять їжу туди, де їм некомфортно. Якщо ваш улюбленець несе здобич саме додому, це ознака того, що він довіряє вам і вважає оселю захищеним місцем. Там він може спокійно обробити здобич і з’їсти її без страху.

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Втім, не варто забувати про ризики. Хоча такі "подарунки" є проявом турботи, ветеринари не рекомендують дозволяти котам полювати на вулиці. Гризуни, птахи та інші дрібні тварини можуть бути носіями небезпечних захворювань, які становлять загрозу і для самого кота, і для всіх мешканців дому.

Тому, навіть якщо поведінка вашого пухнастого мисливця здається милою, краще подбати про його безпеку і обмежити доступ до потенційно небезпечної здобичі.

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