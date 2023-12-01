Імбирний шот допоможе легко почати ранок: простий рецепт

Зібрати енергію, щоб встати й піти вранці, може бути важко, особливо взимку. Експерти радять замінити ранкову каву на смачну імбирну порцію для початку дня.

Шеф-кухар Ванесса поділилася своїм улюбленим рецептом домашнього імбирного соку, підсолодженого яблуком і лимоном. Про це повідомляє Express.co.uk.

Щоб додати власну родзинку, спробуйте куркуму, лайм або навіть перець чилі, якщо ви відчуваєте сміливість. Для приготування шоту знадобиться один великий шматочок імбиру, одне яблуко і цедра і сік одного лимона.

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Подрібніть імбир і яблуко на дрібні шматочки. Додайте в блендер разом із лимонною цедрою та соком та збийте.

Суміш вийде досить густою, тому можна додати трохи води. Відіжміть всю рідину в чисту склянку, глечик, банку чи пляшку через марлю.

Шот можна пити одразу або зберігати в холодильнику до п’яти днів. Просто щоразу добре струсіть його перед вживанням.

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