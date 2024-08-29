Ідеальні стрижки для тонкого волосся: форма та об'єм триматимуться майже рік

Кожна жінка прагне виглядати привабливо та елегантно, і вдало підібрана стрижка допомагає досягти цього. Проте власницям тонкого волосся особливо складно знайти ідеальну зачіску, адже не всі варіанти додають об’єму.

Стилісти радять звернути увагу на чотири багатошарові стрижки, які у 2024 році здобули величезну популярність по всьому світу. Про це розповідає команда UAportal.

Піксі

Цього року особливої популярності набули короткі стрижки, зокрема піксі. Ця зачіска є чудовим вибором для тонкого волосся, яке потребує додаткового об’єму. Піксі виглядає ефектно як на прямому, так і на хвилястому волоссі. Завдяки градуйованим пасмам різної довжини, стрижка добре тримає форму та об’єм, що дозволяє волоссю гарно відростати. Це означає, що відвідувати перукаря можна рідше, ніж кожні три місяці. Зачіску доповнює косий чубчик, який омолоджує та вигідно підкреслює природну красу, що робить піксі ідеальним варіантом без недоліків.

Стрижка "Андеркат"

Ця стрижка ще не набула великої популярності серед українських модниць, але варта уваги. Вона користувалася величезним успіхом у 60-х роках у Великій Британії, хоча тоді вважалася чоловічою зачіскою. "Андеркат" ідеально підходить для жінок, які готові експериментувати з довжиною волосся. Скроні можуть бути вибритими, тоді як волосся на маківці залишається довшим. Зачіска відмінно підходить для тонкого волосся без об’єму, добре тримає форму і не потребує складного укладання.

Гарсон

Цю оригінальну французьку стрижку обирають жінки, які віддають перевагу коротким рваним зачіскам. Спочатку вона вважалася чоловічою, але в 90-х роках стала неймовірно популярною серед світових зірок і досі залишається на піку моди. Причина в тому, що така зачіска забезпечує екстраординарний об'єм, довго зберігає форму і природно вкладається одразу після миття.

Боб-каре

Кількість варіантів стрижки боб настільки велика, що розбігаються очі, тому кожна жінка зможе знайти ідеальний для себе стиль. Це одна з найкращих омолоджувальних зачісок, що задовольняє кілька потреб одночасно. Вона додає об’єм волоссю, приховує ознаки старіння на обличчі, коригує форму овалу і створює розкішний вигляд. Не дивно, що вона популярна серед модниць по всьому світу. Зачіску можна підкреслити косим чубчиком, який акцентує на вилицях і зменшує об'єм в нижній частині обличчя.

Раніше ми розповідали про стрижки, які можуть змінити овал обличчя та додати молодості жінкам за 60.

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