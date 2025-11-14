Ідеальні для новачків: топ порід собак для недосвідчених господарів

У світі налічується понад дві сотні порід собак, і кожна з них має власний характер та особливості. Жодна собака не може обійтися без уваги та турботи, а рішення завести домашнього улюбленця завжди означає довготривалу відповідальність. Тому тим, хто ніколи не мав собаки, варто добре зважити всі "за" і "проти", перш ніж брати чотирилапого друга.

Видання The Scotsman назвало породи, які найкраще підходять для початківців. Хоча ці собаки так само потребують уваги й догляду, за своєю природою вони прагнуть догодити господареві та зазвичай не проявляють впертості.

Лабрадор-ретривер вважається однією з найпопулярніших порід у світі. Ці собаки відомі своїм високим розумом, дружністю й врівноваженістю. У новачків зазвичай не виникає з ними складнощів, хоча лабрадорам потрібні регулярні й тривалі прогулянки.

Ши-тцу — чудовий варіант для тих, хто полюбляє маленькі породи. Це лагідні, грайливі собаки, які легко піддаються дресируванню та не потребують великих фізичних навантажень, однак потребують регулярного догляду за шерстю.

Папійон також стане гарним вибором для власників, які вперше заводять собаку. Ці маленькі улюбленці дуже кмітливі та із задоволенням навчаються новому.

Бернський зенненхунд підійде тим, хто хоче мати великого собаку з м’яким характером. Вони доброзичливі, ніжні та добре ладнають із дітьми. Попри свої розміри, не потребують надмірної активності, але дуже линяють.

Кавалер-кінг-чарльз-спанієль — це надзвичайно товариська порода. Такі собаки постійно прагнуть уваги, люблять обійми та зовсім не схильні до агресії. Але вони важко переносять самотність, тому не підійдуть людям, які часто відсутні вдома.

Пуделі відомі своїм високим інтелектом і гіпоалергенною шерстю. Вони доброзичливі, віддані та легко знаходять спільну мову з дітьми й іншими тваринами, але потребують регулярного догляду.

Віппет — порода, що здатна підлаштовуватися під спосіб життя власника. Він може бути енергійним або спокійним, майже не гавкає й добре піддається навчанню. Водночас потребує делікатного ставлення.

Золотистий ретривер має схожий із лабрадором характер і так само підходить недосвідченим власникам. Це врівноважені, лагідні собаки, віддані своїм господарям. Вони потребують активних прогулянок і часу для ігор.

Йоркширський тер’єр стане чудовим компаньйоном для тих, кому потрібен маленький, охайний і ласкавий пес. Водночас без належного виховання може стати впертим і надмірно гучним, тож важливо приділити увагу дресируванню.

Бішон фрізе — ніжні, веселі собаки, які не линяють і не мають вираженого запаху. Вони не потребують тривалих прогулянок і можуть користуватися лотком, однак потребують регулярного грумінгу.

