Ідеальні для затишного святково вечора: топ різдвяних фільмів

Хочете створити особливу святкову атмосферу? Пропонуємо добірку захопливих анімаційних історій, які нагадають про справжні цінності та наповнять ваш дім теплом родинного затишку. Про це пише РБК.

"Місія Різдвяний порятунок" розповідає зворушливу історію про Артура, молодшого сина Санти. Коли батько випадково пропускає одну дитину під час різдвяної ночі, Артур бере справу у свої руки. Попри всі перешкоди, він сповнений рішучості доставити подарунок і зберегти різдвяну магію.

У короткометражці "Крижане серце: Різдво з Олафом" сестри Анна та Ельза виявляють, що в них немає власних різдвяних традицій. Невтомний сніговик Олаф вирушає на пошуки найкращих святкових звичаїв, демонструючи силу дружби та відданості.

"Шрек: Різдво" покаже вам, як улюблений зелений огр намагається влаштувати бездоганне свято для своєї родини. Проте його найкращий друг Віслюк та інші казкові персонажі постійно створюють кумедний хаос, перевертаючи всі плани догори дригом.

Читайте також: 5 фільмів, які допоможуть впоратись з емоційним вигоранням

Спеціальний випуск "Різдвяний Мадагаскар" запрошує приєднатися до веселих пригод знайомих героїв. Алекс, Марті, Мелман та Глорія намагаються принести святковий дух на тропічний острів, що призводить до низки яскравих і смішних ситуацій.

А "Клаус" розкаже історію молодого листоноші Джеспера, який опиняється в холодному містечку, де панує недовіра та відчуження. Зустріч із таємничим майстром іграшок Клаусом стає початком дивовижних змін, коли двоє неймовірних друзів повертають містянам віру в диво Різдва.

Нагадаємо, ми вже писали про топ-3 романтичні комедії, на які варто втратити час.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!