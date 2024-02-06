Ідеальні для тих, кому за 40: фахівці показали кращі зачіски для жінок з сивиною (фото)

Зима може негативно вплинути на волосся, роблячи його тьмяним і ламким. На щастя, стильна стрижка може дати вашим пасмам необхідний об'єм та оживити ваш образ.

Експерти з волосся рекомендують 4 шикарні та позачасові стрижки, які ідеально підходять для зимового періоду. Вони здатні омолодити жінок за 40 та приховати початок посивіння волосся.

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1. Біксі:

Поєднання бобу та піксі, популярне серед таких зірок, як Крістен Стюарт. Універсальна стрижка, довжину та стиль якої можна підібрати під будь-яку форму обличчя.

2. Італійський боб з проділом на бік:

Модна стрижка, що нагадує про голлівудський гламур. Масивні, затуплені кінці створюють об'ємний та легкий вигляд.Підходить для будь-якої форми обличчя та типу волосся.

3. Багатошаровий лоб із тонкою бахромою:

Додає текстури та збудження довгим пасмам. Чубчик-шторку можна укладати різними способами, підкреслюючи риси обличчя. Це універсальна стрижка, що підходить для будь-якої жінки.

4. Асиметричний боб:

Ідеально підходить для тонкого волосся, візуально збільшуючи його об'єм. Глибокий бічний проділ додає гламуру та приховує ознаки витончення волосся. Підходить для будь-якої текстури волосся.

Зима – чудовий час, щоб поекспериментувати з новою стрижкою! Ці 4 класичні та модні варіанти допоможуть вам додати об'єму вашому волоссю, підкреслити вашу красу та оживити ваш зимовий образ.

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