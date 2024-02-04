Незамінні для сивих жінок: стилісти показали 5 найкращих зачісок тим, кому за 40 (фото)

Нові модні тенденції в галузі стрижок можуть підказати, як зробити посивіле волосся стильним та елегантним. Експерти назвали 5 зачісок, що варто спробувати жінкам, яким вже виповнилося 40 років.

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У коментарі SheFinds фахівці зауважили, що ці зачіски допоможуть жінкам із сивим волоссям виглядати молодшими та бути упевненішими.

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Тупа стрижка, або блант боб: Це ідеальний вибір для тих, хто завжди обирає довге волосся. Тупі кінці створюють чітку лінію, підкреслюючи густоту волосся. Ця стрижка може бути адаптована під будь-який тип волосся, хай то буде пряме, хвилясте або кучеряве.

Хвилясте волосся до ключиці: Довжина до ключиці та текстура додають об'єму сивому волоссю. Завдяки хвилям волосся виглядає більш густим та життєвим. Додайте кілька бігуді для натуральних хвиль, які підкреслять його текстуру.

Французький боб: ідеально підходить для тих, хто цінує елегантність та вишуканість. Суперкороткий тупий виріз обрамляє обличчя і робить сиве волосся стильним завдяки об'єму.

Стрижка кітті: це один із наймодніших стилів 2024 року. Завдяки шарам, що обрамляють обличчя, та чубчику-шторці виглядає доволі мило, надаючи волоссю більше об'єму та структури.

Стрижка піксі: класика у світі коротких стрижок, яка створює враження густоти волосся. Вона дозволяє різноманітні укладки, від елегантних до грайливих.

Консультуйтеся зі своїм стилістом, як персоналізувати стрижку для досягнення найкращих результатів.

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