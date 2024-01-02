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Ідеально після застілля: рецепт курячого супу з плавленим сиром за 20 хвилин

Ціхоцька Марія

Ідеально після застілля: рецепт курячого супу з плавленим сиром за 20 хвилин

Цей суп - справжній подарунок для любителів ситних і смачних супів. Він густий, насичений і має ніжний вершковий смак. Рецептом поділився портал Shuba.

Інгредієнти:

  • Вода - 2,5 л
  • Цибуля ріпчаста - 1 шт.
  • Морква - 1 шт.
  • Картопля - 3 шт.
  • Куряче філе - 1 шт.
  • Рис - 100 г
  • Лавровий лист - 2 шт.
  • Сіль - за смаком
  • Перець чорний мелений - за смаком
  • Олія - 30 мл
  • Плавлений сир - 70 г
  • Зелень - 20 г

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Приготування:

  1. Овочі почистіть, помийте і наріжте шматочками. У киплячу підсолену воду покладіть цибулю, моркву, лаврові листи та картоплю. Доведіть до кипіння і варіть на середньому вогні до напівготовності овочів.
  2. Куряче філе помийте, наріжте кубиками, посоліть, поперчіть і обсмажте на олії до рум'яності, періодично помішуючи.
  3. Тим часом у киплячий суп покладіть промитий рис і варіть до його готовності.
  4. За кілька хвилин до готовності додайте в суп нарізані шматочки плавленого сиру та обсмажену курятину.
  5. Подавайте готовий суп, посипавши подрібненою зеленню.

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