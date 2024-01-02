Ідеально після застілля: рецепт курячого супу з плавленим сиром за 20 хвилин
Ідеально після застілля: рецепт курячого супу з плавленим сиром за 20 хвилин
Цей суп - справжній подарунок для любителів ситних і смачних супів. Він густий, насичений і має ніжний вершковий смак. Рецептом поділився портал Shuba.
Інгредієнти:
- Вода - 2,5 л
- Цибуля ріпчаста - 1 шт.
- Морква - 1 шт.
- Картопля - 3 шт.
- Куряче філе - 1 шт.
- Рис - 100 г
- Лавровий лист - 2 шт.
- Сіль - за смаком
- Перець чорний мелений - за смаком
- Олія - 30 мл
- Плавлений сир - 70 г
- Зелень - 20 г
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Приготування:
- Овочі почистіть, помийте і наріжте шматочками. У киплячу підсолену воду покладіть цибулю, моркву, лаврові листи та картоплю. Доведіть до кипіння і варіть на середньому вогні до напівготовності овочів.
- Куряче філе помийте, наріжте кубиками, посоліть, поперчіть і обсмажте на олії до рум'яності, періодично помішуючи.
- Тим часом у киплячий суп покладіть промитий рис і варіть до його готовності.
- За кілька хвилин до готовності додайте в суп нарізані шматочки плавленого сиру та обсмажену курятину.
- Подавайте готовий суп, посипавши подрібненою зеленню.
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