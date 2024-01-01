Для дітей та дорослих: рецепт безалкогольного глінтвейну
Взимку так приємно зігрітися теплим напоєм. А якщо цей напій ще й ароматний і смачний, то це взагалі прекрасно. Глінтвейн - це один з найпопулярніших зимових напоїв. Але що робити, якщо ви не п'єте алкоголь? Або якщо у вас є діти, яким не можна давати алкоголь? Не хвилюйтеся, є безліч рецептів безалкогольного глінтвейну.
Його рецептом поділився портал Shuba.
Інгредієнти:
- 750 мл гранатового соку
- 1/2 апельсина
- 1/2 лимона
- 1/2 яблука
- 2 палички кориці
- 2 шт. бадьяну
- за смаком імбиру в порошку
- 1 шт. гвоздики
- 3 шт. кардамону
Також читайте: Налякають достаток та удачу: страви, яких не повинно бути на новорічному столі 2024
Приготування:
- Наріжте апельсин, лимон і яблуко тонкими скибочками.
- Перекладіть скибочки фруктів у каструлю і додайте спеції.
- Залийте фрукти гранатовим соком.
- Поставте каструлю на вогонь і доведіть до кипіння.
- Проваріть на середньому вогні протягом 2-3 хвилин.
- Зніміть каструлю з вогню і дайте настоятися протягом 5-10 хвилин.
Радимо також звернути увагу на рецепт безалкогольного шампанського, яке можна й дітям.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!