Ідеально пити в колі друзів: рецепт коктейлю 'Чорне яблуко' з єгермейстром

Занурте свої смакові рецептори у світ спокусливих ароматів з цим елегантним коктейлем. Ніжно поєднуючи запаморочливі ноти рідкісного та ароматного "Єгермейстера" з яблучним бренді та бітером, цей напій являє собою втілення класичного яблучного пирога з імбиром і корицею у світі елітних алкогольних напоїв.

Кожен ковток розкриває багатогранний смак, що огортає ваші рецептори приголомшливою терпкістю та пікантністю. Робиться швидко, п‘ється - ще швидше. Про це пише Shuba.

Інгредієнти (4 порції)

- 45 мл "Єгермейстера"

- 30 мл яблучного бренді

- 4 г яблучного бітера

- Кубики льоду (за смаком)

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Приготування

Налийте всі інгредієнти до наповненої льодом склянки та ретельно перемішайте.

Прикрасьте коктейль витонченою апельсиновою цедрою, щоб довершити аромат цього шедевра.

Дозвольте собі поринути у світ витонченості та осіннього шарму з кожним елегантним ковтком цього унікального коктейлю.

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