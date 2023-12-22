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Ідеально до різдвяного столу: рецепт грибної мачанки

Ціхоцька Марія

Ідеально до різдвяного столу: рецепт грибної мачанки

Ця ароматна підлива з сушених білих грибів - справжня перлина карпатської кухні. Вона відмінно підійде для пісного святкового столу. Рецептом поділився портал Shuba.

Інгредієнти:

  • 100 г сушених білих грибів
  • 2 л води
  • 1 морква
  • 1 цибуля
  • сіль за смаком
  • чорний мелений перець за смаком
  • 50 мл олії
  • 5 ст. л. борошна

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Приготування:

  1. Залийте гриби холодною водою і залиште на 30 хвилин. Потім воду злийте і добре промийте гриби.
  2. Промиті гриби залийте чистою водою, доведіть до кипіння, посоліть і варіть на повільному вогні 30 хвилин.
  3. Тим часом дрібно наріжте цибулю і натріть моркву на крупній тертці.
  4. Обсмажте цибулю і моркву на олії до золотистого кольору.
  5. Відваріть гриби, процідіть і розділіть на дві частини. Одну частину відвару поставте підігріватися, а другу - охолодіть.
  6. Половину грибів наріжте невеликими шматочками, а іншу половину подрібніть разом з цибулею і морквою в блендері.
  7. На сухій сковороді обсмажте борошно до золотистого кольору. Поступово вливайте охолоджений грибний відвар, постійно помішуючи, щоб не утворилися грудки.
  8. Влийте борошняну суміш в гарячий грибний відвар, добре перемішайте. Додайте подрібнені гриби з цибулею і морквою, посоліть і поперчіть за смаком. Доведіть до кипіння, постійно помішуючи.
  9. Перелийте грибну підливу в сервірувальний посуд і подавайте до святкового столу.

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