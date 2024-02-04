Ідеально до м’яса, риби та будь-якого гарніру: Як приготувати ніжну та апетитну підливу

Як зробити підливку для основних страв та гарніру

Всі ми знаємо, що підливка може зробити будь-яку страву смачнішою. А якщо у вас є рецепт універсальної підливки, яка підходить до м'яса, риби, макаронів, гречки та інших гарнірів, то це просто знахідка!

Якщо у вас немає томатної пасти, ви можете використовувати свіжі помідори. Їх потрібно обдати окропом, щоб зняти шкірку, а потім подрібнити і протушкувати до утворення густої маси. Рецептом поділились на сайті sensatsiya.

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Інгредієнти:

Рослинна олія – ​​1 ст. л.

Вершкове масло – 1 ст. л.

Борошно – 1 ст. л.

Томатна паста – 1 ст. л. (або 2-3 стиглих помідора)

Цукор – 1 ст. л.

Вода – 500 мл

Сіль та перець за смаком

Приготування:

Розігрійте на сковороді олію і додайте вершкове масло. Обсмажте в ньому борошно до золотистого кольору. Додайте томатну пасту (або подрібнені помідори) і цукор. Постійно помішуючи, влийте воду. Додайте сіль та перець за смаком. Доведіть до кипіння і варіть на повільному вогні до загустіння.

Порада:

За бажанням ви можете додати в підливу гриби, цибулю, часник, зелень або інші спеції.

Цю підливу можна використовувати для приготування м'ясних, рибних та овочевих страв.

Смачного!

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