Ідеально до гарніру: Як приготувати насичений грибний соус
Як правильно зробити грибний соус
Хто з нас не любить смачну та ситну їжу? А щоб зробити страву ще більш апетитною, можна додати до неї грибний соус. Він ідеально підходить до будь-якого гарніру: макаронів, рису, гречки чи картоплі.
Приготувати грибний соус дуже просто, з цим завданням впорається навіть кулінар-початківець. Вам знадобиться лише кілька доступних інгредієнтів, пише prostoway.
Читайте також: Діти будуть в захваті: Як приготувати корисний та оригінальний сніданок
Інгредієнти:
- Печериці - 250 г
- Цибуля - 2 шт.
- Часник - 4 зубчики
- Вершки - 120 мл
- Вода - 150 мл
- Сіль, перець
Як приготувати:
- Подрібніть цибулю та часник, обсмажте їх на олії.
- Додайте на сковороду нарізані печериці та готуйте до готовності.
- Влийте вершки, посоліть, поперчіть та додайте інші спеції за вашим смаком.
- Тушкуйте соус протягом 5-6 хвилин.
Ваш грибний соус готовий! Він додасть вашій страві неповторного аромату та смаку.
Радимо також звернути увагу на рецепт хека під сирно-цибулевою шубою.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!