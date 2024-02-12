Ідеально до чаю: рецепт вергунів на горілці

Вергуни з цукровою пудрою, є традиційною стравою української кухні. Це смачний десерт, який готується з тіста і смажиться в великій кількості олії. Вергуни обов‘язково посипаються великою кількістю цукрової пудри. Рецептом поділився портал Shuba.

Інгредієнти:

Для тіста:

Яйця курячі – 2 шт.

Сіль – за смаком

Цукор – за смаком

Сметана 30% – 100 г

Горілка – 30 мл

Борошно пшеничне – 300 г

Додатково:

Олія соняшникова рафінована – 500 мл

Цукрова пудра – 100 г

Спосіб приготування:

Яйця змішайте зі сметаною, цукром і сіллю до однорідності. Додайте горілку, перемішайте, насипте борошно і замісіть еластичне тісто.

Залиште тісто у холоді на півгодини. Потім тоненько розкачайте на посипаній борошном поверхні.

Тісто наріжте смужками, поріжте їх ромбиками. В середині кожного ромбика зробіть невеликий розріз, через який протягніть один куточок.

Смажте на добре розігрітій олії до золотистості.

Готові вироби щедро посипте цукровою пудрою.

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