Ідеально для вечора вихідного дня: рецепт домашнього гренадину

Відкрийте для себе світ вишуканих коктейлів з домашнім гранатовим сиропом! Забудьте про хімічні добавки магазинних аналогів – цей рецепт подарує вам чистий, насичений смак граната, який перетворить будь-який напій на витвір мистецтва.

Гренадин – це не просто сироп, це справжня магія. Його терпкість і аромат додають коктейлям неймовірної глибини, роблячи їх дуже просто смачними. Про це пише Shuba.

Ви можете використовувати гренадин для приготування:

Безалкогольних коктейлів: "Попелюшка", "Шипка", "Гранатовий світанок"

Коктейлів з міцними напоями: "Рубін", "Текила Sunrise", "Cosmopolitan"

Десертів: млинців, морозива, сирників

Приготування гренадину в домашніх умовах не складе труднощів. Вам знадобиться лише кілька інгредієнтів:

Гранатовий сік: 2 склянки

Цукор: 1 склянка

Лікер Cointreau: 30 мл (за бажанням)

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Інструкція:

З'єднайте сік граната і цукор в невеликій каструлі. Ретельно перемішайте до повного розчинення цукру. Доведіть суміш до кипіння на середньому вогні. Зменшіть вогонь і уварюйте сироп протягом 30-40 хвилин. Під час приготування стежте за розміром бульбашок. Вони повинні бути маленькими. Якщо бульбашки великі, зменшіть вогонь. Готовий сироп повинен мати густу консистенцію і об'єм 2/3 склянки. За зовнішнім виглядом він буде нагадувати рідкий мед. Зніміть каструлю з вогню і дайте сиропу охолонути. Після охолодження додайте в сироп лікер Cointreau або ¼ чайної ложки апельсинової есенції (за бажанням). Це додасть йому цитрусового аромату і пікантності.

Зберігайте домашній гренадин в холодильнику до 2 тижнів.

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