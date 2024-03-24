Ідеально для вечора вихідного дня: рецепт домашнього гренадину
Відкрийте для себе світ вишуканих коктейлів з домашнім гранатовим сиропом! Забудьте про хімічні добавки магазинних аналогів – цей рецепт подарує вам чистий, насичений смак граната, який перетворить будь-який напій на витвір мистецтва.
Гренадин – це не просто сироп, це справжня магія. Його терпкість і аромат додають коктейлям неймовірної глибини, роблячи їх дуже просто смачними. Про це пише Shuba.
Ви можете використовувати гренадин для приготування:
- Безалкогольних коктейлів: "Попелюшка", "Шипка", "Гранатовий світанок"
- Коктейлів з міцними напоями: "Рубін", "Текила Sunrise", "Cosmopolitan"
- Десертів: млинців, морозива, сирників
Приготування гренадину в домашніх умовах не складе труднощів. Вам знадобиться лише кілька інгредієнтів:
- Гранатовий сік: 2 склянки
- Цукор: 1 склянка
- Лікер Cointreau: 30 мл (за бажанням)
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Інструкція:
- З'єднайте сік граната і цукор в невеликій каструлі. Ретельно перемішайте до повного розчинення цукру.
- Доведіть суміш до кипіння на середньому вогні. Зменшіть вогонь і уварюйте сироп протягом 30-40 хвилин.
- Під час приготування стежте за розміром бульбашок. Вони повинні бути маленькими. Якщо бульбашки великі, зменшіть вогонь.
- Готовий сироп повинен мати густу консистенцію і об'єм 2/3 склянки. За зовнішнім виглядом він буде нагадувати рідкий мед.
- Зніміть каструлю з вогню і дайте сиропу охолонути.
- Після охолодження додайте в сироп лікер Cointreau або ¼ чайної ложки апельсинової есенції (за бажанням). Це додасть йому цитрусового аромату і пікантності.
Зберігайте домашній гренадин в холодильнику до 2 тижнів.
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