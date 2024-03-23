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Ідеально до пива: рецепт чіпсів з лаваша з анчоусами

Ціхоцька Марія

Ідеально до пива: рецепт чіпсів з лаваша з анчоусами

Хто б міг подумати, що хрусткі чипси, які ми так любимо, колись були доступні лише еліті? У 19 столітті їх готували вручну з картоплі, використовуючи небезпечну бритву. Сьогодні ж лаваш легко перетворюється на апетитну закуску за лічені хвилини. Ще один плюс її в тому, що вони мають мало калорій. Про це пише Shuba.

Інгредієнти:

  • 1 тонкий лаваш
  • 30 мл олії
  • 50 г тертого пармезану
  • 7 анчоусів
  • Чорний мелений перець за смаком
  • 100 г гострого перцевого соусу

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Приготування:

  1. Наріжте лаваш на невеликі трикутники або квадрати. Розкладіть їх на деко, застелене пергаментним папером.
  2. Розігрійте духовку до 180°C. Випікайте лаваш до хрусткої золотистої скоринки, близько 5 хвилин.
  3. Змастіть готові чипси олією за допомогою силіконової щіточки.
  4. Додайте тертий пармезан, анчоуси, чорний мелений перець та гострий перцевий соус за смаком.

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