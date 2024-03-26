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Ідеально для посту: рецепт веганського майонезу

Ціхоцька Марія

Ідеально для посту: рецепт веганського майонезу

Цей рецепт майонезу не містить яєць, замість них використовується аквафаба - рідина з консервованого горошку. З однієї банки горошку можна приготувати дві порції майонезу.

Цей майонез має приємний смак та аромат і дозволений у піст. З його приготуванням впорається навіть новачок. Про це пише Schuba.

Інгредієнти:

  • Аквафаба - 80 мл
  • Олія соняшникова рафінована - 200 мл
  • Гірчиця - 1,5 ч. л.
  • Сіль - 0,5 ч. л.
  • Цукор - 1 ч. л.
  • Сік лимона - 1 ст. л.

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Приготування:

  1. Помістіть олію, гірчицю та аквафабу в стакан для блендера.
  2. Погрузіть ніжку блендера на дно і збивайте, не рухаючи її, до отримання густої емульсії.
  3. Додайте сіль, цукор і сік лимона, збийте майонез до однорідності.

Цим майонезом можна приправити:

  • Салати
  • Бутерброди
  • Овочеві гарніри
  • Веганські страви

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