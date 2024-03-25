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Пісний медовий кекс з горіхами

Ліза Глінська

Пісний медовий кекс з горіхами

БЛОГ

Піст може бути смачним! Приготуйте пісний медовий кекс з горіхами - і ви самі переконаєтеся в цьому. Ситний і швидко готується: замісили тісто, поклали горіхи на дно - і в духовку на півгодини. І ось у вас вже на столі гарна та ароматна випічка. І найголовніше – пісна!

ВАМ ПОТРІБЯТЬСЯ

  • 70 гр цукру
  • 100 мл води (або апельсинового фрешу)
  • цедра апельсина
  • 50 гр рослинної рафінованої олії
  • 50 гр меду
  • 150 гр борошна
  • кориця
  • 50 гр мигдального борошна (можна замінити на фундучне борошно або борошно з волоського горіха)
  • 6 гр розпушувача
  • 50 гр пекана (або будь-яких інших горіхів)
  • Для декору:
  • 50 гр нейтральної глазурі (напажа, декор-гелю)

ЯК ЦЕ ПРИГОТУВАТИ?

Крок 1

Змішуємо гарячу воду з цукром, медом, олією та цедрою апельсина.

Крок 2

Додаємо борошно, змішане з мигдальним борошном, розпушувачем і корицею.

Для зручності можна пробити масу занурювальним блендером – так ви швидко досягнете однорідної консистенції.

Крок 3

Промазуємо форму олією, присипаємо тонким шаром борошна. На дно укладаємо шар пекана.

Крок 4

Поверх горіха акуратно викладаємо тісто так, щоб горіхи не змішалися з тістом.

Крок 5

Випікаємо при температурі 170 ° С 30-35 хвилин до готовності.

Готовність можна перевірити за допомогою дерев'яної шпажки.

Крок 6

Дістаємо кекс із форми, поки він ще гарячий. Даємо повністю охолонути. Промазуємо гарячим напажем боки та верх, щоб кекс мав гарний блиск і довше зберігався.

Джерело:glinskaya.com.ua

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