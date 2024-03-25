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Піст може бути смачним! Приготуйте пісний медовий кекс з горіхами - і ви самі переконаєтеся в цьому. Ситний і швидко готується: замісили тісто, поклали горіхи на дно - і в духовку на півгодини. І ось у вас вже на столі гарна та ароматна випічка. І найголовніше – пісна!

ВАМ ПОТРІБЯТЬСЯ

70 гр цукру

100 мл води (або апельсинового фрешу)

цедра апельсина

50 гр рослинної рафінованої олії

50 гр меду

150 гр борошна

кориця

50 гр мигдального борошна (можна замінити на фундучне борошно або борошно з волоського горіха)

6 гр розпушувача

50 гр пекана (або будь-яких інших горіхів)

Для декору:

50 гр нейтральної глазурі (напажа, декор-гелю)

ЯК ЦЕ ПРИГОТУВАТИ?

Крок 1

Змішуємо гарячу воду з цукром, медом, олією та цедрою апельсина.

Крок 2

Додаємо борошно, змішане з мигдальним борошном, розпушувачем і корицею.

Для зручності можна пробити масу занурювальним блендером – так ви швидко досягнете однорідної консистенції.

Крок 3

Промазуємо форму олією, присипаємо тонким шаром борошна. На дно укладаємо шар пекана.

Крок 4

Поверх горіха акуратно викладаємо тісто так, щоб горіхи не змішалися з тістом.

Крок 5

Випікаємо при температурі 170 ° С 30-35 хвилин до готовності.

Готовність можна перевірити за допомогою дерев'яної шпажки.

Крок 6

Дістаємо кекс із форми, поки він ще гарячий. Даємо повністю охолонути. Промазуємо гарячим напажем боки та верх, щоб кекс мав гарний блиск і довше зберігався.