Ідеально для новачків: які породи собак є найменш проблемними

Завести першого собаку — важливе рішення, яке приносить не лише радість, а й чималу відповідальність. Домашній улюбленець стає справжнім членом родини, тож обирати породу варто з урахуванням власного способу життя, рівня активності та щоденних звичок.

Авторка популярного TikTok-акаунта ingrid.pups склала перелік порід, які найкраще підходять для новачків. У її списку знайшлося місце як перевіреним улюбленцям, так і менш відомим, але дуже доброзичливим породам.

Однією з найкращих для початківців вважається золотистий ретривер — це спокійний, розумний і дуже лагідний собака, який легко навчається та чудово ладнає як із дітьми, так і з іншими тваринами. Він підходить активним родинам, однак потребує щоденних прогулянок та регулярного догляду за шерстю.

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Ще один прекрасний варіант — бернський зенненхунд. Незважаючи на свій великий розмір, це дуже ніжний і врівноважений пес. Він чудово впишеться у спокійне сімейне життя, за умови наявності достатнього простору у домі. Ця порода має спокійний темперамент, проте схильна до сильного линяння, тому потребує ретельного догляду.

Для мешканців міста гарним компаньйоном може стати м’якошерстий пшеничний тер’єр. Його невеликі розміри, гіпоалергенна шерсть і дружелюбний характер роблять його ідеальним для життя в квартирі. Водночас ця порода активна і потребує щоденного фізичного навантаження, а також послідовного виховання.

Пудель — ще одна чудова порода для новачків. Незалежно від розміру (а їх існує три — той, мініатюрний та стандартний), пуделі вражають своїм інтелектом, любов’ю до навчання та веселою вдачею. Вони не линяють, що зручно для алергіків, але потребують регулярного грумінгу. Також ці собаки тяжко переносять самотність, тому їм потрібна постійна увага.

Ще один популярний і надійний вибір — лабрадор-ретривер. Ці добрі, товариські та розумні собаки легко адаптуються до життя в родині, обожнюють спілкування й активно беруть участь у щоденних справах. Вони чудово ладнають з дітьми та швидко вчаться. Проте важливо враховувати, що лабрадори потребують фізичних навантажень і живого спілкування, а також слід уникати робочих ліній, які можуть бути надто енергійними для повсякденного життя.

Окрему увагу авторка приділяє питанню усиновлення собак із притулків. Вона підкреслює, що хоча повністю підтримує цей шлях, першому собаці краще мати передбачувану поведінку та відомий стан здоров’я. Тварини з притулків нерідко мають складний життєвий досвід, і новачку може бути непросто впоратися з такими викликами. Заводчики ж, окрім родоводу, часто надають консультації, допомогу в адаптації та супровід у процесі виховання.

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