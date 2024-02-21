Ідеально для маленьких гурманів: рецепт сирних пончиків без смаження
Ідеально для маленьких гурманів: рецепт сирних пончиків без смаження
Ці надзвичайно пухкі сирні пончики готуються без зайвого жиру та смаження. Рецепт простий у приготуванні, а смак - винятковий.
До того ж для нього потрібні доступні та недорогі інгредієнти. Дітям такі пончики точно сподобаються. Про це пише Shuba.
Інгредієнти:
1 яйце
220 г сиру
175 г борошна
40 г цукру
10 г ванільного цукру
8 г розпушувача
1 ст. л. олії
1 ст. л. йогурту
сіль, молоко та цукрова пудра за смаком
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Приготування:
- Збийте яйце з цукром, ванільним цукром та сіллю. Додайте олію та йогурт, знову збийте.
- Додайте сир та розімніть до однорідності. Потім всипте просіяне борошно з розпушувачем та замісіть густе однорідне тісто.
- Розділіть тісто на частини та сформуйте кульки. Сплющіть кульки, виріжте посередині отвори.
- Викладіть на деко, змащене пергаментом. Змажте молоком та випікайте 20-25 хвилин при 180°С до золотистої скоринки.
- Посипте цукровою пудрою та подавайте.
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