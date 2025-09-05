Ідеальна закуска: рецепт квашених помідорів сливка

Квашені помідори сорту "сливка" — це смачна й ароматна заготівля на зиму, яка стане чудовою закускою та допоможе зберегти літні смаки до холодів. Завдяки своїй щільній текстурі ці томати не розварюються під час ферментації, а зелень та спеції додають їм виразного пікантного смаку.

Про це пише shuba. Особливість цього рецепта полягає в тому, що він не потребує оцту, а процес квашення триває приблизно місяць. Для приготування варто обирати тільки міцні, цілі плоди без тріщин. Листя хрону, смородини чи вишні разом із кропом надають аромату й допомагають зберегти хрусткість. Гострий перець додається за смаком — від легкої пікантності до відчутної гостроти.

Читайте також: Ароматне та неймовірно смачне: рецепт "царського" варення з кизилу

Для цього знадобляться щільні томати (близько 600 г), зелень (приблизно 50 г), головка часнику та один стручок червоного перцю чилі. Для розсолу готують літр води, дві столові ложки кам’яної солі й одну ложку гірчичного порошку.

Спершу потрібно підготувати зелень: добре промити парасольки кропу, листя хрону, смородини та вишні, подрібнити їх разом із гострим перцем і часником. На дно стерильної банки викладають листя та кріп, додають шматочок кореня хрону. Кожен томат надрізають, начиняють сумішшю зелені й часнику та щільно складають у банку.

Окремо готують розсіл, розчиняючи сіль і гірчицю у холодній воді, після чого заливають ним банки до країв. Заготівлю прикривають кришками, але не закручують щільно, залишають на три дні при кімнатній температурі, а потім переносять у прохолодне місце. Помідори повинні настоятися щонайменше місяць, щоб повністю набрати смаку.

Після початкового етапу квашення банки слід перенести у прохолодне місце, де вони можуть зберігатися тривалий час. Такі помідори стануть універсальною закускою та чудовою основою для багатьох страв.

Також, радимо спробувати рецепт маринованих помідорів половинками.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!