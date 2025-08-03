Ідеальна закуска: рецепт кабачкової ікри

У розпал літа кабачки — один із найдоступніших овочів, а отже, чудова можливість приготувати смачну та поживну закуску на зиму. Кабачкова ікра давно стала улюбленим консерваційним рецептом багатьох господинь, а справжній варіант, приготований за стандартами СРСР, сьогодні вважається майже делікатесом.

Про це пише Уніан. Ті, хто пам’ятає радянські часи, часто ностальгують за смаком продуктів, які тоді продавали в магазинах. Серед них і знаменита кабачкова ікра — ніжна, ароматна та з насиченим овочевим смаком. Якщо хочете відтворити її вдома, ось автентичний рецепт зі старої кулінарної книги.

Необхідні інгредієнти:

1,5 кг кабачків

1 морква

1 цибулина

корінь петрушки

1 упаковка томатної пасти

рослинна олія

1 ст. ложка цукру

1 ч. ложка солі

мелений чорний перець

мелений духмяний перець

пучок свіжого кропу

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Покрокове приготування:

Кабачки помити, очистити від шкірки та насіння, нарізати кубиками. На розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії обсмажити кабачки до золотистого кольору, потім тушкувати під кришкою до м’якості. Моркву та корінь петрушки натерти на тертці, цибулю дрібно порізати. Обсмажити ці овочі окремо до м’якості. Усі овочі разом подрібнити блендером до однорідності. Перекласти масу в сотейник або каструлю з товстим дном, прогріти, додати сіль, цукор, спеції та томатну пасту. Приправи варто додавати поступово, орієнтуючись на смак. Довести ікру до температури щонайменше 70°C. Розкласти гарячу масу по стерилізованих банках, закатати кришками. Зберігати в прохолодному місці.

Раніше, ми ділились рецептом малосольних цукіні.

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