І посміятися, і поплакати: підбірка фільмів на вечір для різного настрою

Якщо втомилися від новин, хочете розслабитися та подивитися щось цікаве, тримайте добірку фільмів на будь-який настрій.

Запропоновані у добірці кінострічки дозволять забути про проблеми та з новими почуттями почати новий день.

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Хочете поплакати?

Палмер (2021): зворушлива драма про колишнього наркомана, який намагається налагодити життя після виходу з тюрми, ставши опікуном свого 12-річного племінника.

Батько (2021): пронизлива історія про старого чоловіка з деменцією та його дочку, яка намагається з ним впоратися.

Фрагменти жінки (2022): емоційна драма про жінку, яка намагається оговтатися від трагічної втрати.

Смак до життя (2022): зворушлива стрічка про художницю, що намагається прожити життя на повну.

Шпак (2021): американська фентезійна комедійна драма про молодого чоловіка, який шукає себе у житті.

Хочете посміятися?

Червоне повідомлення (2021): легка комедія про ФБР агентку, яка полює за групою шахраїв-мистецтвознавців.

Загадкове вбивство 1,2 (2019-2023): кумедна детективна франшиза про сімейну пару, яка розслідує вбивства.

Час на себе (2022): романтична комедія про жінку, яка вирішує взяти паузу у своєму житті та поїхати на самоті.

Квиток до раю (2023): легка комедія про двох розлучених батьків, які намагаються завадити своїй дочці вийти заміж.

Шахрайки (2019): авантюрна комедія. Енн Гетевей і Ребел Вілсон грають ролі аферисток, які об’єднуються, щоб "знищити брудних поганих чоловіків", які їх образили.

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