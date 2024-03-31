Господині відкрили секрет тривалого зберігання паски свіжою: допоможуть яблуко чи картопля

Пишна, ароматна паска — це традиційна випічка, яку готують до великодніх свят. Часто господині випікають її багато, щоб тривалий час балувати себе та близьких.

Тому постає завдання збереження свіжості паски. Разом із Ye.ua розповідаємо дієві поради, які довго не дадуть черствіти вашій святковій випічці.

Що робити, щоб паска довго була свіжою

При приготуванні паски рекомендується утриматися від додавання великої кількості молока. Це допоможе зберегти випічку свіжою на тривалий час.

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Після випікання паску слід обгорнути у чисту серветку або білий папір. Таким чином, вона на довше збереже свою свіжість.

Для тривалого зберігання випічки рекомендується упаковувати її в целофановий пакет. Також хлібобулочні вироби, спечені у спеціальних паперових формах, можуть довго залишатися свіжими.

У місткість з паскою можна покласти шматочок яблука, сирої картоплі або невелику кількість кам’яної солі. Це допоможе зберегти її свіжою та м’якою протягом тривалого часу.

Якщо паска вже стала черствою, її можна легко освіжити. Для цього потрібно змочити випічку водою, обгорнути її у вологу серветку помістити в каструлю з кришкою і поставити в розігріту духовку на 10 хвилин. Це допоможе вирішити проблему.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які інгредієнти не варто додавати, аби не зіпсувати паску.

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