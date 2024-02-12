Хочуть бути корисними: експерти сказали, чому кішки люблять клавіатури

Кішки завжди вільні робити все, що забажають. Їх, на відміну від інших домашніх тварин, неможливо навчити виконувати певні завдання, якщо вони цього не бажають.

Однією з поганих звичок котів є сидіння на клавіатурі. Фахівці з Askmycats пояснили одержимість котів ноутбуками та клавіатурами комп'ютерів.

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Чому кішки люблять клавіатури

Зазначається, що коти постійно прагнути бути "потрібними" та "помітними" для своїх господарів. Коти – майстри маніпуляції, і вони знають, що, сидячи на клавіатурі, вони неодмінно привернуть вашу увагу.

До того ж від ноутбука, який перебуває у робочому стані, відходить тепло. Саме воно й приваблює тварину.

Клавіатура вашого гаджета також може цікавити тварину через звуки клацання.

Що робити, якщо кішка заважає працювати?

Створіть альтернативне місце для сну: поставте поруч з вашим столом зручний котячий лежак або дряпалку. Дайте коту увагу: перед тим, як сісти за комп'ютер, пограйте з котом або погладьте його. Накрийте клавіатуру: коли ви не користуєтеся комп'ютером, накрийте клавіатуру рушником або коробкою. Використовуйте спеціальні спреї: існують спреї, які відлякують котів своїм запахом.

Фахівці радять не карати тварину, яка вмостилася на клавіатурі. Відучити кота від клавіатури може бути непросто, але це можливо. Для прикладу, використовуйте іграшки та ласощі, щоб заохочувати кота сидіти в іншому місці.

Зрештою, кожна кішка - це особистість, і до кожної потрібен свій підхід. Спробуйте різні методи і знайдіть той, який найкраще підійде вам і вашому пухнастому другу.

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