Хитрий тест з ПДР: хто з водіїв повинен пропустити трамвай

Завдання з теми пріоритету маршрутних транспортних засобів. Який з водіїв авто повинен поступитися дорогою трамваю в ситуації показаній на малюнку?

Цю задачу опублікував YouTube-канал "За! Правилами".

Можливі варіанти відповідей:

Тільки водій червоного авто. Тільки водій синього авто. Обидва повинні пропустити трамвай. Жоден з автомобілів не зобов'язаний пропускати трамвай.

Розбір задачі

Хто поступиться?. Джерело: ''За! Правилами'' Хто поступиться?. Джерело: ''За! Правилами''

Два автомобілі рухаються по прямій на дорозі, один трамвай в'їжджає в депо, а інший виїжджає з нього.

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Шляхи транспортних засобів перетинаються, тому одному з них потрібно поступитися дорогою.

Помилково думати, що обидва трамваї мають пріоритет над автомобілями в ситуації, зображеній на малюнку, оскільки трамвайні колії тут перетинають дорогу для нерейкових транспортних засобів за межами перехрестя (в'їзд і виїзд із трамвайного депо не вважаються перехрестям).

Читаємо пункт 17.3 ПДР:

"Поза перехрестями, де трамвайні колії перетинають смугу руху нерейкових транспортних засобів, перевага надається трамваю (крім випадків виїзду трамвая з депо)".

Таким чином водій синього автомобіля має беззаперечну перевагу над трамваєм, який виїжджає з депо і проїде першим.

Водночас водій червоного автомобіля повинен поступитися дорогою трамваю, що не виїжджає, а, навпаки, прямує до депо.

Правильна відповідь №1

Також пропонуємо розв'язати складний тест для досвідчених автовласників.

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