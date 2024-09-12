Хто з водіїв порушив ПДР: складний тест для досвідчених автовласників

Перевіряти свої знання Правил дорожнього руху корисно не лише перед здачею іспитів, а й досвідченим водіям. Адже дорожні ситуації бувають різними, і навіть незнайомі нюанси можуть призвести до непередбачуваних наслідків.

Цей тест на знання ПДР став справжнім викликом для багатьох водіїв. Завдання здається простим, на перший погляд, проте має підступний момент, який збиває з пантелику. Вам потрібно визначити, який з двох автомобілів, що рухаються другорядною дорогою з наміром повернути ліворуч, порушує правила дорожнього руху, пише УНІАН.

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У чому підступ?

Тест на знання ПДР України. Джерело: unian.ua

Обидва автомобілі рухаються дорогою з другорядним підпорядкуванням і планують повернути ліворуч. На дорозі відсутні інші транспортні засоби та додаткові дорожні знаки, що обмежують маневр. Здається, що обидва водії можуть спокійно виконати поворот. Однак, уважно розглянувши малюнок, можна помітити важливу деталь.

Розгадка:

Ключ до розгадки цього завдання криється в дорожньому знаку, розташованому на головній дорозі. Це знак 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом", який вказує на те, що після повороту водій виїжджає на дорогу з двостороннім рухом.

Відповідно до пункту 10.4 Правил дорожнього руху України, перед поворотом ліворуч водій повинен заздалегідь зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку. Тільки один з автомобілів на малюнку дотримується цього правила.

Отже, водій автомобіля, який не зайняв крайнє ліве положення перед поворотом, порушив Правила дорожнього руху. Цей тест нагадує нам про важливість уважності та дотримання всіх пунктів ПДР, навіть у здавалося б простих дорожніх ситуаціях.

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