Хитрість, яка дозволить зберегти часник цілий рік: не змінить смаку й не втратить вітамінів

Часник — не просто кулінарний інгредієнт, він є справжнім скарбом з погляду корисних властивостей. Але зберігати тривалий час свіжим цей продукт доволі не просто.

Фахівці розкрили секрети збереження цього скарбу протягом усього року. Технології заморожування та засолювання стануть вашими найкращими союзниками в боротьбі за ароматний та корисний часник.

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Найефективніший спосіб збереження часнику — заморожування. Цей метод допомагає зберегти всі ароматичні та смакові якості цієї чудової рослини. Просто очистьте та наріжте часник, покладіть його в герметичний контейнер або пакет і помістіть у морозильник. Через 12 місяців ви зможете насолоджуватися свіжим часником, ніби ви щойно його придбали.

Не менш ефективним методом є засолювання часнику, у такий спосіб часник буде "консервованим". Просто подрібніть його та помістіть у банку з сіллю. Таким чином, ви зможете зберегти його на довший термін і використовувати за потребою. Будьте впевнені, що смак та корисні властивості часнику залишаться незмінними.

Фахівці радять помістити часник у герметичний контейнер, щоб уникнути поглинання інших запахів холодильником. Також запишіть дату заморожування або засолювання на контейнері, щоб вчасно використати часник.

Якщо вам треба начистити багато часнику за короткий проміжок часу, то дізнайтеся як це легко зробити.

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