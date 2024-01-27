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Лайфхак від шеф-кухаря: Як зберігати часник в холодильнику, щоб він не псувався місяцями

Ігор Романько

Як правильно зберігати часник, щоб він не псувався якомога довше

Часник – один з найпоширеніших інгредієнтів у кулінарії. Він додає стравам аромату та пікантності. Однак часник може швидко псуватися, якщо його неправильно зберігати.

Шеф-кухар Джеррі Джеймс Стоун розповів про незвичайний лайфхак з оцтом, який допоможе зберегти часник свіжим до 4 місяців.

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Інгредієнти:

  • Зубчики часнику
  • Білий оцет
  • Невелика банка з кришкою

Приготування:

  1. Очистіть зубчики часнику від лушпиння.
  2. Покладіть зубчики часнику в невелику банку.
  3. Залийте часник білим оцтом так, щоб він був повністю покритий.
  4. Герметично закрийте банку кришкою.
  5. Зберігайте банку з часником в холодильнику.

Поради:

  • Ви можете використовувати будь-який вид білого оцту, наприклад, дистильований або винний.
  • Замість банки можна використовувати герметичний контейнер.
  • Часник в оцті може змінити колір і стати синім або фіолетовим. Це нормально і не впливає на його безпечність.
  • Після закінчення чотиримісячного терміну зберігання викиньте часник, що залишився.

Переваги цього методу:

  • Зберігає часник свіжим до 4 місяців.
  • Запобігає псуванню, засиханню та проростанню часнику.
  • Зберігає аромат і смак часнику.

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