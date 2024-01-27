Лайфхак від шеф-кухаря: Як зберігати часник в холодильнику, щоб він не псувався місяцями

Часник – один з найпоширеніших інгредієнтів у кулінарії. Він додає стравам аромату та пікантності. Однак часник може швидко псуватися, якщо його неправильно зберігати.

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Шеф-кухар Джеррі Джеймс Стоун розповів про незвичайний лайфхак з оцтом, який допоможе зберегти часник свіжим до 4 місяців.

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Інгредієнти:

Зубчики часнику

Білий оцет

Невелика банка з кришкою

Приготування:

Очистіть зубчики часнику від лушпиння. Покладіть зубчики часнику в невелику банку. Залийте часник білим оцтом так, щоб він був повністю покритий. Герметично закрийте банку кришкою. Зберігайте банку з часником в холодильнику.

Поради:

Ви можете використовувати будь-який вид білого оцту, наприклад, дистильований або винний.

Замість банки можна використовувати герметичний контейнер.

Часник в оцті може змінити колір і стати синім або фіолетовим. Це нормально і не впливає на його безпечність.

Після закінчення чотиримісячного терміну зберігання викиньте часник, що залишився.

Переваги цього методу:

Зберігає часник свіжим до 4 місяців.

Запобігає псуванню, засиханню та проростанню часнику.

Зберігає аромат і смак часнику.

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