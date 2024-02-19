Хачапурі за 5 хвилин: просто змішайте всі інгредієнти та запечіть
Хачапурі – це традиційна грузинська страва. Це своєрідні пласкі пироги з сиром. Їх готують з різного тіста (дріжджового, прісного, листкового) та з різними сирами (сулугуні, імеретинський, моцарелла).
Хачапурі – це ситна та смачна страва. її приготувати дуже постом, стверджує блогерка з ніком valerikiry, яка поділилася власним рецептом хачапурі.
"Простий варіант: змішати й все готово", – додала авторка рецепта.
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Інгредієнти:
- 2 яйця
- Сир 150 гр – на вибір, сулугуні чи моцарелла
- 4 ст. л. грецького йогурту
- 4 ст. л. борошна
- Сіль 0,5 ч. л.
- Розпушувач 0,5 ч. л.
- Сушений часник, трави – за бажанням.
Можна додати кисломолочний сир (творог) та улюблену зелень.
Як швидко приготувати хачапури
Спочатку треба вінчиком змішати яйця, грецький йогурт, сіль, спеції. Потім додайте натертий сир й перемішайте. Додайте просіяне борошно, розпушувач і знову перемішайте. Тісто має вийти густим, як сметана.
Застеліть деко пергаментним папером й змастіть олією. Вилийте тісто на змащений пергамент колом й розподіліть лопаткою.
Випікати хачапурі треба у розігрітій духовці 25 хв при 180 градусах.
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