Хачапурі за 5 хвилин: просто змішайте всі інгредієнти та запечіть

Хачапурі – це традиційна грузинська страва. Це своєрідні пласкі пироги з сиром. Їх готують з різного тіста (дріжджового, прісного, листкового) та з різними сирами (сулугуні, імеретинський, моцарелла).

Хачапурі – це ситна та смачна страва. її приготувати дуже постом, стверджує блогерка з ніком valerikiry, яка поділилася власним рецептом хачапурі.

"Простий варіант: змішати й все готово", – додала авторка рецепта.

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Інгредієнти:

2 яйця

Сир 150 гр – на вибір, сулугуні чи моцарелла

4 ст. л. грецького йогурту

4 ст. л. борошна

Сіль 0,5 ч. л.

Розпушувач 0,5 ч. л.

Сушений часник, трави – за бажанням.

Можна додати кисломолочний сир (творог) та улюблену зелень.

Як швидко приготувати хачапури

Спочатку треба вінчиком змішати яйця, грецький йогурт, сіль, спеції. Потім додайте натертий сир й перемішайте. Додайте просіяне борошно, розпушувач і знову перемішайте. Тісто має вийти густим, як сметана.

Застеліть деко пергаментним папером й змастіть олією. Вилийте тісто на змащений пергамент колом й розподіліть лопаткою.

Випікати хачапурі треба у розігрітій духовці 25 хв при 180 градусах.

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