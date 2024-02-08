Губну помаду бронзової доби знайшли в Ірані (фото)

Науковці з Університету Тегерану (Іран) зробили вражаючу знахідку під час розкопок у провінції Керман на південному сході Ірану: невеликий флакончик, який виявився футляром із-під темно-червоної губної помади доби бронзової доби.

Місткість з хлоритом, що містила помаду, була знайдена разом з іншими старовинними артефактами. За допомогою сучасних технологій дослідники, до складу яких увійшли археологи та фармакологи з Ірану та Італії, змогли проаналізувати склад речовини, повідомляє mamul.am.

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Аналіз показав, що помада бронзової доби містила мінеральні компоненти червоної речовини (червоний залізняк гематит, оксид марганцю, брауніт), змішані з галенітом, рослинними восками та іншими органічними речовинами.

"Ця суміш разюче нагадує рецепти сучасних помад", – зазначають вчені.

Археологи додали: "Ми також зуміли визначити дату, до якої належить знахідка, що робить її найдавнішим відомим косметичним засобом на Близькому Сході. Артефакт датується початком II тисячоліття до нашої ери".

За словами дослідників, дані про цю знахідку збігаються з кількома згадками про могутню східно-іранську цивілізацію Мархаші (місто-держава III тисячоліття до н. е., що існувало на схід від Еламу на Іранському плато) у клинописних текстах Месопотамії.

Це відкриття свідчить про те, що люди використовували косметику, подібну до сучасної, ще 5000 років тому.

Важливість цієї знахідки полягає не лише в її історичній цінності, але й у тому, що вона дає нам уявлення про повсякденне життя людей бронзової доби.

Нагадаємо, в Кенії знайшли висічені в скелі ігрові дошки віком 5000 років.

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