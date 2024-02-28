Готуємось до весни: топ-9 продуктів, які допоможуть швидше схуднути

Незабаром весна і звісно в багатьох з нас майнула думка про схуднення. Коли в голові постають слова "дієта", ми думаємо про певний, відомий усім набір продуктів. Але було названо цікавий список їжі та страв, які допоможуть позбутися зайвої ваги. Деякі з них досить неочікувані. Про це пише ТСН.

Читайте також: Три варіанти смачної вечері, які допоможуть схуднути

Заправка з оливкової олії та яблучного оцту для овочевих салатів. Така вітамінна бомба прискорює метаболізм та знижує жирові відкладення. Легкі соуси-діпи на основі хумусу, каперсів чи йогурту - додаткове джерело рослинного білка. Супи з овочевого або курячого бульйону для забезпечення мікроелементами без шкоди для фігури. Попкорн - чудова низькокалорійна перекуска, особливо з трав'яними чи натуральними приправами. Піца на основі цільнозернового або вівсяного борошна чи сиру - гарне джерело клітковини та білка. Білковий омлет з 1 цілого яйця та декількох білків - багато корисного протеїну. Курячі котлети з додаванням овочів, наприклад цвітної капусти - смачна дієтична страва. Яблучне пюре як десерт чи для випічки - солодощі користі для фігури. Макарони з гороху, нуту чи інших бобових - чудове поєднання смаку та користі. Олійний спрей для смаження замість звичайної олії - економія калорій у улюблених стравах.

Нагадаємо, названо 5 головних лайфхаків для швидкого схуднення.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!