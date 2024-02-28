Готуємось до весни: топ-9 продуктів, які допоможуть швидше схуднути
Готуємось до весни: топ-9 продуктів, які допоможуть швидше схуднути
Незабаром весна і звісно в багатьох з нас майнула думка про схуднення. Коли в голові постають слова "дієта", ми думаємо про певний, відомий усім набір продуктів. Але було названо цікавий список їжі та страв, які допоможуть позбутися зайвої ваги. Деякі з них досить неочікувані. Про це пише ТСН.
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- Заправка з оливкової олії та яблучного оцту для овочевих салатів. Така вітамінна бомба прискорює метаболізм та знижує жирові відкладення.
- Легкі соуси-діпи на основі хумусу, каперсів чи йогурту - додаткове джерело рослинного білка.
- Супи з овочевого або курячого бульйону для забезпечення мікроелементами без шкоди для фігури.
- Попкорн - чудова низькокалорійна перекуска, особливо з трав'яними чи натуральними приправами.
- Піца на основі цільнозернового або вівсяного борошна чи сиру - гарне джерело клітковини та білка.
- Білковий омлет з 1 цілого яйця та декількох білків - багато корисного протеїну.
- Курячі котлети з додаванням овочів, наприклад цвітної капусти - смачна дієтична страва.
- Яблучне пюре як десерт чи для випічки - солодощі користі для фігури.
- Макарони з гороху, нуту чи інших бобових - чудове поєднання смаку та користі.
- Олійний спрей для смаження замість звичайної олії - економія калорій у улюблених стравах.
Нагадаємо, названо 5 головних лайфхаків для швидкого схуднення.
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