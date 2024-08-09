Готуємось до осені - 2024: які кардигани будуть у тренді

Кардиган – це той універсальний елемент гардеробу, який здатний перетворити будь-який образ. І осінь 2024 не стане винятком. Дизайнери пропонують нам безліч цікавих варіантів, від класичних моделей до сміливих експериментів. Про це пише Радіотрек.

Що буде в моді:

Об'ємні кардигани: Оверсайз продовжує залишатися актуальним. Об'ємні кардигани з великими кишенями та широкими рукавами додадуть образу затишку та комфорту.

Оверсайз продовжує залишатися актуальним. Об'ємні кардигани з великими кишенями та широкими рукавами додадуть образу затишку та комфорту. Кардигани з контрастними деталями: Яскраві гудзики, кишені на контрасті, смужки або клітина – все це додасть родзинки вашому образу.

Яскраві гудзики, кишені на контрасті, смужки або клітина – все це додасть родзинки вашому образу. В'язані кардигани з унікальними візерунками: Ручна робота завжди цінується. В'язані кардигани з ексклюзивними візерунками стануть справжньою окрасою вашого гардеробу.

Ручна робота завжди цінується. В'язані кардигани з ексклюзивними візерунками стануть справжньою окрасою вашого гардеробу. Кардигани з бахромою: Бахрома додасть руху і динамічності вашому образу. Особливо актуальною буде бахрома на рукавах або по низу виробу.

Бахрома додасть руху і динамічності вашому образу. Особливо актуальною буде бахрома на рукавах або по низу виробу. Кардигани з паєтками: Вечірній варіант для тих, хто любить блищати. Паєтки додадуть кардигану святкового вигляду і дозволять створити ефектний образ.

Вечірній варіант для тих, хто любить блищати. Паєтки додадуть кардигану святкового вигляду і дозволять створити ефектний образ. Кольорові рішення: Модні кольори осені 2024 – це насичені відтінки бордового, зеленого, синього, а також пастельні тони.

Як носити кардигани:

З сукнями: Кардиган ідеально поєднується з сукнями різної довжини. Для створення багатошарового образу можна надіти кардиган поверх сукні.

Кардиган ідеально поєднується з сукнями різної довжини. Для створення багатошарового образу можна надіти кардиган поверх сукні. З джинсами: Класичне поєднання, яке завжди виглядає стильно. Виберіть джинси прямого крою або скінні.

Класичне поєднання, яке завжди виглядає стильно. Виберіть джинси прямого крою або скінні. З шортами: Сміливе рішення для осені. Шорти з високою посадкою та об'ємний кардиган – це модно і комфортно.

Сміливе рішення для осені. Шорти з високою посадкою та об'ємний кардиган – це модно і комфортно. З брюками: Кардиган чудово виглядає з брюками різного фасону: від класичних до спортивних.

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З чим поєднувати:

Взуття: Чоботи, кросівки, ботильйони – вибір взуття залежить від вашого стилю і обраного образу.

Чоботи, кросівки, ботильйони – вибір взуття залежить від вашого стилю і обраного образу. Аксесуари: Доповніть образ капелюхом, шарфом, сумкою або масивними прикрасами.

Основні тренди:

Оверсайз: Об'ємні кардигани, які вільно облягають фігуру.

Об'ємні кардигани, які вільно облягають фігуру. В'язані моделі: Ручна робота і унікальні візерунки.

Ручна робота і унікальні візерунки. Яскраві кольори і контрастні деталі.

Незвичайні матеріали: оксамит, шкіра, хутро.

Кардиган – це універсальна річ, яка дозволяє створити безліч різних образів. Вибирайте модель, яка підходить саме вам, і експериментуйте зі стилями.

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