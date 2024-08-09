Готуємось до осені - 2024: які кардигани будуть у тренді
Кардиган – це той універсальний елемент гардеробу, який здатний перетворити будь-який образ. І осінь 2024 не стане винятком. Дизайнери пропонують нам безліч цікавих варіантів, від класичних моделей до сміливих експериментів. Про це пише Радіотрек.
Що буде в моді:
- Об'ємні кардигани: Оверсайз продовжує залишатися актуальним. Об'ємні кардигани з великими кишенями та широкими рукавами додадуть образу затишку та комфорту.
- Кардигани з контрастними деталями: Яскраві гудзики, кишені на контрасті, смужки або клітина – все це додасть родзинки вашому образу.
- В'язані кардигани з унікальними візерунками: Ручна робота завжди цінується. В'язані кардигани з ексклюзивними візерунками стануть справжньою окрасою вашого гардеробу.
- Кардигани з бахромою: Бахрома додасть руху і динамічності вашому образу. Особливо актуальною буде бахрома на рукавах або по низу виробу.
- Кардигани з паєтками: Вечірній варіант для тих, хто любить блищати. Паєтки додадуть кардигану святкового вигляду і дозволять створити ефектний образ.
- Кольорові рішення: Модні кольори осені 2024 – це насичені відтінки бордового, зеленого, синього, а також пастельні тони.
Як носити кардигани:
- З сукнями: Кардиган ідеально поєднується з сукнями різної довжини. Для створення багатошарового образу можна надіти кардиган поверх сукні.
- З джинсами: Класичне поєднання, яке завжди виглядає стильно. Виберіть джинси прямого крою або скінні.
- З шортами: Сміливе рішення для осені. Шорти з високою посадкою та об'ємний кардиган – це модно і комфортно.
- З брюками: Кардиган чудово виглядає з брюками різного фасону: від класичних до спортивних.
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З чим поєднувати:
- Взуття: Чоботи, кросівки, ботильйони – вибір взуття залежить від вашого стилю і обраного образу.
- Аксесуари: Доповніть образ капелюхом, шарфом, сумкою або масивними прикрасами.
Основні тренди:
- Оверсайз: Об'ємні кардигани, які вільно облягають фігуру.
- В'язані моделі: Ручна робота і унікальні візерунки.
- Яскраві кольори і контрастні деталі.
- Незвичайні матеріали: оксамит, шкіра, хутро.
Кардиган – це універсальна річ, яка дозволяє створити безліч різних образів. Вибирайте модель, яка підходить саме вам, і експериментуйте зі стилями.
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