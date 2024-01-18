Готуємо рисовий пудинг з корицею: простий рецепт ризогало

Грецький рисовий пудинг, відомий як "rizogalo" (ризогало), є популярним десертом. Основні інгредієнти цієї страви – рис, молоко, цукор та кориця.

Для приготування ризогало зазвичай використовують круглий рис. Він вариться в молоці до м'якості. Ця страва має ніжну кремову консистенцію і приємний смак. Рецептом рисового пудингу поділилося видання Shuba.

Читайте також: Як приготувати домашню гранолу з гречки

Як приготувати ризогало

Інгредієнти:

Молоко – літр

Цукор – 200 г

Рис – 150 г

Вода – 250 г

Крохмаль кукурудзяний – 60 г

Сіль – дрібка

Кориця, ваніль, цитрусова цедра – на смак

Налийте молоко у широку каструлю з товстим дном, всипте рис та перемішайте. Поставте на середній вогонь й регулярно помішуйте.

Коли молоко почне закипати, зменште вогонь та продовжуйте готувати, постійно помішуючи, протягом 30–40 хвилин. Рис повинен стати м'яким.

Дуже важливо готувати грецький пудинг на низькій температурі й часто перемішувати, щоб молоко не підгорало, а рис не прилипав до дна каструлі.

Якщо хочете додати страві аромату, додайте цедру лимона або апельсина.

Коли рис розвариться, зніміть каструлю з вогню, додайте цукор та ванільний екстракт, помішуйте, доки цукор не розчиниться. Якщо хочете більш густої консистенції, розведіть чайну ложку кукурудзяного крохмалю в невеликій кількості води та додайте до пудингу. Готуйте ще декілька хвилин. Коли страва довариться, розкладіть її у піалки та присипте корицею. Коли пудинг охолоне, його можна подавати.

За бажанням, можете додати до ризогало ягоди чи фрукти.

Також готуйте твердий домашній сир за німецьким рецептом.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!