Всього три інгредієнти та 10 хвилин роботи: готуйте твердий домашній сир за німецьким рецептом (відео)

Твердий сир приготований власноруч має безліч переваг. Зокрема, у такому продукті не буде сторонніх домішок, а корисних речовин у такому продукті майже в 10 разів більше ніж у магазинному варіанті.

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Пропонуємо спробувати приготувати твердий сир за найпростішим рецептом, яким поділилися кухарі з Німеччини. Для цього продукту потрібно мати під рукою всього три інгредієнти.

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Як зробити твердий сир в домашніх умовах

Підготуйте літр молока, кілограм кисломолочного сиру (5% жиру або більше) та 30 грамів вершкового масла. Додатково вам знадобляться чайна ложка солі та чайна ложка харчової соди.

З'єднайте у широкі каструлі молоко та кисломолочний сир, перемішайте. Поставте каструлю на середній вогонь, не доводьте до кипіння, а дочекайтеся, поки відокремиться сироватка. Вимкніть плиту й процідіть сир через дрібне сито, встелене двома шарами марлі.

Додайте до сиру 30 г розтопленого вершкового масла, соду та сіль. Все перемішайте й поставте на водяну баню, поки сир не розплавиться.

Візьміть місткість, що закривається, та викладіть сир у неї. Дочекайтеся поки захолоне й притисніть ложкою, формуючи з сиру цільний брусок.

Поставте у холодильник принаймні на 30 хвилин й можете куштувати. Смачного!

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