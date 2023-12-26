Гості будуть в захваті: рецепт салату з куркою та авокадо до новорічного столу

Цей святковий салат з хрустким листям салату, соковитим курячим філе, ніжним авокадо та пряним медово-лаймовим соусом стане справжньою окрасою святкового столу. Рецептом поділився портал Shuba.

Інгредієнти

Куряче філе - 300 г

Олія соняшникова - 4 ст. л.

Червоний перець чилі - 2 шт.

Цибуля - 1 шт.

Мед - 4 ст. л.

Сік лайма - 3 ст. л.

Рукола - 50 г

Салат радічіо - 100 г

Авокадо - 1 шт.

Волоські горіхи - 50 г

Гранат - за смаком

Сіль - за смаком

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Приготування

Помийте і просушіть паперовим рушником листя радічіо та руколи. Розірвіть зелень на шматки руками і залиште на тарілці до потреби. Помийте авокадо та очистіть його від шкірки та кісточки. Розріжте авокадо на півкільця і залиште в окремій тарілці. Подрібніть в окремій мисці горіхи. Помийте гранат, почистіть від шкірки і звільніть зернята. Помийте та очистіть від насіння перці чилі. Підготуйте в окремій мисці зазначену кількість меду. Подрібніть перець і змішайте його з медом. Добре промийте філе і обсмажте у 2 ст. л. олії протягом 12-15 хвилин. Обсмажене м'ясо викладіть зі сковороди, змастіть 2 ст. л. медового соусу, розріжте на скибочки і залиште в окремій посудині. В залишки медового соусу додайте 2 ст. л. олії та сік лайма. Все добре перемішайте і залиште. Очистіть від шкірки цибулю. Подрібніть її. Розігрійте на сковорідці 2 ст. л. рослинної олії та посмажте цибулю до золотистої скоринки. Готову цибулю підсоліть і змішайте з медово-лаймовим соусом. Розкладіть по тарілках листя радічіо та руколи, зверху викладіть скибочки курячого філе та авокадо. Полийте зверху заправкою з меду та цибулі, посипте зернятками граната та горіхами.

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