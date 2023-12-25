Як в ресторані: рецепт волованів з червоною рибою

Воловани з червоною рибою - це оригінальна і смачна закуска, яка ідеально підходить для святкового столу. Вони мають французьке походження і неодмінно отримають море компліментів від ваших гостей. Рецептом поділився портал Shuba.

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Інгредієнти

Листкове тісто - 300 г

Сьомга слабосолена - 100 г

Вершковий сир - 175 г

Огірок - 1 шт.

Сіль

Чорний мелений перець

Зелень за смаком

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Приготування

Розкачайте листкове тісто на присипаній борошном поверхні. Зробіть з нього кружечки за допомогою склянки. У половині кружечків зробіть посередині виїмки за допомогою чарки. Збийте яйце і змастіть ним цілі кружечки. Зверху викладіть кружечки з виїмками. Викладіть вироби з тіста на деко, змащене олією. Випікайте в духовці, розігрітій до 180 градусів, до рум'яності (10-15 хвилин).

Начинка

Зелень помийте, обсушіть і дрібно наріжте. Додайте до вершкового сиру, посоліть, поперчіть і перемішайте. Огірок помийте, обсушіть і наріжте тонкими слайсами. Загорніть в рулетики. Рибу також наріжте тонкими смужками.

Збірка

Готові воловани наповніть сирною масою. Зверху викладіть рибні пелюстки і рулетики з огірка. Прикрасьте зеленню.

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