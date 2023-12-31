Гості будуть в захваті: рецепт салату "Мімоза" з грушею
Гості будуть в захваті: рецепт салату 'Мімоза' з грушею
Цей салат простий у приготуванні, але при цьому дуже смачний і оригінальний. У цьому рецепті ми пропонуємо вам приготувати його з грушею і сьомгою. Цей рецепт додасть салату нових смакових відтінків і зробить його ще більш вишуканим. Рецептом поділився портал Shuba.
Інгредієнти
- Філе сьомги - 250 г
- Яйця курячі - 4 шт.
- Груша - 1 шт.
- Сир твердий - 100 г
- Майонез - 200 г
- Сіль - за смаком
Приготування
- Відваріть яйця круто.
- Відваріть філе сьомги в підсоленій воді з додаванням лаврового листа і 2-3 горошин перцю.
- В окремі миски натріть сир, грушу без шкірки. Відокремте в готових яйцях білки від жовтків. Розімніть готове філе сьомги виделкою.
- Підготуйте плоску тарілку або салатницю. Викладіть салат шарами:
- Терті білки 2-х яєць.
- Тертий сир.
- Половина рибного філе або половина консервованої риби.
- Шар майонезу.
- Терта груша.
- Терті жовтки 4-х яєць.
- Тертий сир.
- Залишок риби.
- Шар майонезу.
- Терті білки 2-х яєць.
- Зробіть салату "капелюшок" із жовтків, використавши їх кількість за своїм смаком.
- Перед тим, як подати салат, потримайте його в холодильнику близько години.
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