Гості будуть в захваті: рецепт салату 'Мімоза' з грушею

Цей салат простий у приготуванні, але при цьому дуже смачний і оригінальний. У цьому рецепті ми пропонуємо вам приготувати його з грушею і сьомгою. Цей рецепт додасть салату нових смакових відтінків і зробить його ще більш вишуканим. Рецептом поділився портал Shuba.

Інгредієнти

Філе сьомги - 250 г

Яйця курячі - 4 шт.

Груша - 1 шт.

Сир твердий - 100 г

Майонез - 200 г

Сіль - за смаком

Приготування

Відваріть яйця круто. Відваріть філе сьомги в підсоленій воді з додаванням лаврового листа і 2-3 горошин перцю. В окремі миски натріть сир, грушу без шкірки. Відокремте в готових яйцях білки від жовтків. Розімніть готове філе сьомги виделкою. Підготуйте плоску тарілку або салатницю. Викладіть салат шарами:

Терті білки 2-х яєць.

Тертий сир.

Половина рибного філе або половина консервованої риби.

Шар майонезу.

Терта груша.

Терті жовтки 4-х яєць.

Тертий сир.

Залишок риби.

Шар майонезу.

Терті білки 2-х яєць.

Зробіть салату "капелюшок" із жовтків, використавши їх кількість за своїм смаком. Перед тим, як подати салат, потримайте його в холодильнику близько години.

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