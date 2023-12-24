Гості будуть в захваті: рецепт різдвяного салату з клементинами та фетою
Гості будуть в захваті: рецепт різдвяного салату з клементинами та фетою
Цей салат - чудовий спосіб додати різдвяного духу до вашого святкового столу. Він легкий і освіжаючий, завдяки поєднанню солодких клементинів, пікантного фенхелю і вершкової фети. Рецептом поділився портал Shuba.
Інгредієнти:
- 6-8 клементинів
- 2 головки цикорію
- 100 г крес-салату
- 1 корінь фенхелю
- 1 червона цибуля
- 100 г сиру фета
- 1 гілочка петрушки
Для заправки:
- 1 сік клементина
- 1 сік лимона
- 4 ст. л. оливкової олії
- 1 ч. л. цукрової пудри
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Приготування
- Збийте всі інгредієнти для заправки в мисці, приправте сіллю і відкладіть.
- Очистіть клементини від шкірки і наріжте їх кружечками, не розбираючи на часточки.
- У мисці акуратно перемішайте подрібнений цикорій і крес-салат з фенхелем і цибулею.
- Покладіть скибочки клементин на протилежні сторони кожної тарілки, насипте гірку листя посередині, а зверху розкладіть фету.
- Додайте в заправку подрібнену петрушку і полийте салат.
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