Гості будуть у захваті: рецепт різдвяних пряникових вафель

Ароматні вафлі зі спеціями - це ідеальний десерт для зимових свят. Вони мають насичений смак і аромат, який не залишить байдужим жодного гурмана. Рецептом поділився портал Shuba.

Інгредієнти:

Молоко - 1,5 склянки

Масло вершкове - 50 г

Мед - 1/2 склянки

Коричневий цукор - 1/2 склянки

Яйце - 1 шт.

Борошно пшеничне - 1,5 склянки

Імбир мелений - 1 ст. л.

Розпушувач - 2 ч. л.

Кориця мелена - 1 ч. л.

Сіль - 1/2 ч. л.

Мускатний горіх мелений - 1/4 ч. л.

Гвоздика мелена - 1/8 ч. л.

Цукрова пудра - за смаком

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Приготування:

Розігрійте молок. Розтопіть вершкове масло. У великій мисці змішайте молоко, розтоплене масло, мед, коричневий цукор і яйце. Добре збийте. У іншій мисці змішайте борошно, імбир, корицю, мускатний горіх, розпушувач, гвоздику і сіль. Поступово введіть сухі інгредієнти в рідку суміш, перемішуючи до однорідності. Нагрійте вафельницю. Змастіть її вершковим маслом. Налийте в вафельниці по 2/3 склянки тіста. Готуйте вафлі згідно з інструкцією, або 3-4 хвилини, доки вони не стануть золотистими. Готові вафлі викладіть на тарілку.

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