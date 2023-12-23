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Гості будуть у захваті: рецепт різдвяних пряникових вафель

Ціхоцька Марія

Гості будуть у захваті: рецепт різдвяних пряникових вафель

Ароматні вафлі зі спеціями - це ідеальний десерт для зимових свят. Вони мають насичений смак і аромат, який не залишить байдужим жодного гурмана. Рецептом поділився портал Shuba.

Інгредієнти:

  • Молоко - 1,5 склянки
  • Масло вершкове - 50 г
  • Мед - 1/2 склянки
  • Коричневий цукор - 1/2 склянки
  • Яйце - 1 шт.
  • Борошно пшеничне - 1,5 склянки
  • Імбир мелений - 1 ст. л.
  • Розпушувач - 2 ч. л.
  • Кориця мелена - 1 ч. л.
  • Сіль - 1/2 ч. л.
  • Мускатний горіх мелений - 1/4 ч. л.
  • Гвоздика мелена - 1/8 ч. л.
  • Цукрова пудра - за смаком

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Приготування:

  1. Розігрійте молок. Розтопіть вершкове масло.
  2. У великій мисці змішайте молоко, розтоплене масло, мед, коричневий цукор і яйце. Добре збийте.
  3. У іншій мисці змішайте борошно, імбир, корицю, мускатний горіх, розпушувач, гвоздику і сіль.
  4. Поступово введіть сухі інгредієнти в рідку суміш, перемішуючи до однорідності.
  5. Нагрійте вафельницю. Змастіть її вершковим маслом.
  6. Налийте в вафельниці по 2/3 склянки тіста. Готуйте вафлі згідно з інструкцією, або 3-4 хвилини, доки вони не стануть золотистими.
  7. Готові вафлі викладіть на тарілку.

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