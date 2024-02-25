Гортензії будуть сильнішими після зими, якщо ви виконаєте одне завдання прямо зараз

Гортензії - це чудові квітучі рослини, які, за правильного догляду, можуть радувати вас своїми пишними квітами протягом багатьох років.

Як пояснили фахівці Express, один із найважливіших моментів догляду за гортензією – це підготовка її до весняного сезону.

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Що робити з гортензією взимку:

Не обрізайте сухі квіти гортензії. Залиште квіткові голівки на стеблах до весни. Вони захищають нові бруньки від морозів.

Замульчуйте ґрунт навколо гортензії. Це допоможе утеплити коріння рослини та захистити ґрунт від вимивання.

Не поливайте гортензію взимку. Їй вистачить природних опадів.

Захистіть гортензію від сильних морозів. Якщо зима у вашому регіоні дуже холодна, ви можете укрити гортензію мішковиною або агроволокном.

Що робити з гортензією навесні:

Обріжте гортензію. Видаліть всі сухі та пошкоджені стебла.

Підгодуйте гортензію. Внесіть добриво, спеціально розроблене для гортензій.

Почніть поливати гортензію. Регулярно поливайте рослину, щоб ґрунт завжди був зволожений.

Дотримуючись цих простих порад, ви допоможете вашим гортензіям "прокинутися більшими та сильнішими" після зими й радувати вас своїми пишними квітами протягом усього літа.

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