Гортензії пишно квітнутимуть навесні, якщо зараз зробити одне завдання

Гортензії – це рослини, які можуть пережити зиму і не чутливі до низьких або морозних температур. Однак дотримання правил зимового догляду важливо для створення найкращих умов для гарних квітів навесні.

Садівники рекомендують взагалі не чіпати рослину. Зріжте квіти, коли зійдуть заморозки, і рослина зацвіте, повідомляє Express.co.uk.

Ніколи не обривайте головки квітів до весни, бо з кожним роком їх буде ставати все більше. Головки квітів захищають нові бруньки від заморозків.

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Зріжете занадто рано і занадто сильно, і ви можете пропустити квітку наступного року. Щоб забезпечити додатковий захист гортензій протягом зими, садівники можуть додати дрібну мульчу з кори до їх основи.

Це не лише допомагає утеплити навколо рослин, але й захищає ґрунт, і його поживні речовини від негоди.

Нагадаємо, що кожна любителька квітів прагне, щоб її вазони були найпишніші, найкрасивіші та здорові. Але чи знали ви, що недорога спеція, яку кожна господиня використовує для випічки, може допомогти виростити ідеальні квіти на підвіконні?

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