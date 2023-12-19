Які дерева обов'язково треба підрізати до приходу весни: поради садівників

З настанням зими багато дачників вважають, що роботи в саду закінчуються. Однак це не зовсім так. Обрізка дерев і чагарників також може проводитися взимку.

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Обрізка дерев взимку – це важлива процедура, яка допоможе підтримувати здоров'я і продуктивність ваших рослин, пише Express. Більшість рослин і чагарників обрізають у період спокою, який зазвичай припадає на зимові місяці. Це пов'язано з тим, що в цей час дерева і чагарники не ростуть, і обрізка не завдасть їм шкоди.

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Чому обрізати дерева взимку?

Обрізка дерев узимку має ряд переваг:

Контроль розміру. Якщо дерева не обрізати, вони можуть стати надто високими або широкими, що може ускладнити догляд за ними. Обрізка допомагає підтримувати дерева в бажаному розмірі.

Якщо дерева не обрізати, вони можуть стати надто високими або широкими, що може ускладнити догляд за ними. Обрізка допомагає підтримувати дерева в бажаному розмірі. Покращення здоров'я. Обрізка видаляє мертві, пошкоджені або хворі гілки, що допомагає запобігти поширенню захворювань і шкідників.

Обрізка видаляє мертві, пошкоджені або хворі гілки, що допомагає запобігти поширенню захворювань і шкідників. Покращення плодоношення. Обрізка стимулює зростання нових гілок і бруньок, що може призвести до більшого врожаю.

Які дерева обрізають взимку?

Взимку можна обрізати такі дерева:

Фруктові дерева

Гліцинія

Плетисті троянди

Як обрізати дерева взимку?

Обрізку дерев взимку слід проводити в суху погоду, коли температура повітря не нижче -5 градусів Цельсія.

Перед обрізкою слід ретельно оглянути дерева, щоб визначити, які гілки потрібно видалити. Мертві, пошкоджені або хворі гілки слід видаляти повністю, до живої тканини.

Для обрізки дерев можна використовувати садові ножиці, секатори або пилу.

Деякі поради щодо обрізки дерев взимку:

Обрізайте дерева в період, коли вони знаходяться в стані спокою.

Видаліть всі мертві, пошкоджені або хворі гілки.

Зробіть обрізку акуратною, щоб не пошкодити здорові гілки.

Після обрізки обробіть зрізи садовим варом, щоб захистити їх від інфекцій.

Нагадаємо, що кожна любителька квітів прагне, щоб її вазони були найпишніші, найкрасивіші та здорові. Але чи знали ви, що недорога спеція, яку кожна господиня використовує для випічки, може допомогти виростити ідеальні квіти на підвіконні?

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