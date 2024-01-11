Горбаті кити створили спіраль Фібоначчі: неймовірні кадри з дрона

Полярний фотограф Піт ван ден Бемд зняв неймовірні кадри спільної роботи китів. Техніка годування бульбашковою сіткою передбачає, що кити пірнають під свою здобич, а потім використовують бульбашки, створені з їхніх отворів, щоб захопити рибу ближче до поверхні води.

Поведінка дуже складна, включає час, координацію, спілкування та командну роботу, і підкреслює, наскільки розумними тваринами є кити. Попередня робота виявила, що така поведінка є навченою, тобто не всі популяції горбатих китів харчуються за допомогою цієї техніки, пише IFLScience.

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Під час демонстрації цієї поведінки на кадрах ван ден Бемда бульбашкова сітка кита збігалася з ідеальною спіраллю Фібоначчі, також відомою як золота спіраль. У геометрії це спіраль, яка зростає на коефіцієнт φ, відомий як золотий перетин – на кожну чверть оберту, яка утворює спіраль.

"Ідеально виконана форма спіралі Фібоначчі зробила це неймовірним", — сказав ван ден Бемд Storyful, додавши, що це був момент, який він "ніколи не забуде".

Ця поведінка горбатих китів є ще одним прикладом того, як природа може бути неймовірною та складною. Вона також підкреслює важливість збереження цих дивовижних тварин.

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