Головний секрет садівників: що посадити на грядках, щоб отримати великий врожай всіх культур

Навіщо висаджувати квіти в саду та на городі

Ви коли-небудь помічали, що деякі городники садять на своїх грядках не лише овочі, а й квіти? Комусь це може здатися дивним, але насправді в цьому є багато сенсу.

Досвідчені овочівники знають, що спільні посадки овочів і квітів можуть дати чудовий результат. Садіть квіти на городі, і ви будете здивовані, як багато користі вони можуть принести, пише "На пенсії".

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Чому ж так корисно садити квіти на городі?

Квіти приваблюють корисних комах. Бджоли, джмелі, метелики та інші комахи запилюють овочеві рослини, що значно збільшує урожай.

Деякі квіти відлякують шкідників. Їхній запах або ефірні олії можуть бути неприємними для комах, які шкодять овочам.

Їхній запах або ефірні олії можуть бути неприємними для комах, які шкодять овочам. Квіти можуть покращити ґрунт. Деякі з них, наприклад, настурція, збагачують ґрунт азотом.

Деякі з них, наприклад, настурція, збагачують ґрунт азотом. Квіти роблять город красивішим.

Які ж квіти можна садити на городі?

Календула. Ця квітка не лише красива, але й корисна. Вона приваблює бджіл, відлякує шкідників, а також має лікувальні властивості.

Настурція. Ця яскрава квітка також приваблює бджіл і відлякує шкідників. Крім того, вона покращує ґрунт.

Ця яскрава квітка також приваблює бджіл і відлякує шкідників. Крім того, вона покращує ґрунт. Чорнобривці. Ці квіти не лише красиві, але й мають сильний запах, який відлякує багатьох шкідників.

Ці квіти не лише красиві, але й мають сильний запах, який відлякує багатьох шкідників. Васильки. Ці польові квіти приваблюють корисних комах і покращують ґрунт.

Ці польові квіти приваблюють корисних комах і покращують ґрунт. Лаванда. Ця ароматна квітка відлякує шкідників і робить город більш красивим.

Звичайно, це далеко не всі квіти, які можна садити на городі. Ви можете вибрати будь-які квіти, які вам подобаються, і які підходять для вашого клімату.

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