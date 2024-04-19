Гігантські скелети та масивні відбитки рук на стінах: у печері в США знайшли докази існування велетнів (фото)

Археологи протягом десятиліть досліджують твердження про те, що на південному заході США колись жила давно зникла група гігантських людей, які досягали трьох метрів у висоту.

Великі людські черепи, 15-дюймові сандалі (38 см) та масивні відбитки рук були знайдені під час розкопок у печері в Лавлоку, штат Невада, протягом останнього століття, що продовжує викликати цікавість вчених і громадськості, пише видання Archaeology World.

Хоча перші артефакти, пов'язані з велетнями Лавлока, були виявлені на початку 1900-х років, історії про гігантів продовжують з'являтися, оскільки експерти та звичайні люди сподіваються нарешті відкрити правду.

Все почалося з того, що в 1911 році пара шахтарів вперше виявила гігантські останки. Вони шукали там гуано, екскременти птахів або кажанів, які здавна були цінним джерелом добрива та інгредієнтом пороху.

Вас також зацікавить: Археологи виявили величезну "вампірську могилу" з 450 жертвами (фото)

Під час розкопок шахтарі знайшли понад 60 людських скелетів. Деякі з них, як повідомляється, були надзвичайно великими - від 2 до 3 см заввишки.

Рештки людини-велетня Рештки людини-велетня

Немає наукових доказів, які б підтверджували існування людей такого зросту. Дослідження Університету Невади показало, що скелети, ймовірно, належали людям вище середнього зросту, близько 180 см, а не 2 чи 3 метрів.

Деякі історики також стверджують, що старіння в сухих умовах пустелі може перетворити темне волосся на руде, що потенційно пояснює рудоволосі останки, про які повідомлялося.

Попри суперечки, розкопки в печері Лавлок виявили безліч інших цікавих артефактів, окрім "гігантських" останків. Тут лежали тисячі кошиків, наконечників стріл і церемоніальних предметів, вирізаних у формі тварин.

У печері знайшли 38-сантиметрові сандалі, які, ймовірно, носили люди, що мали довжину стопи приблизно 40 см.

Взуття, яке носила людина з 39 розміром Взуття, яке носила людина з 39 розміром

Археологи знайшли й відбиток долоні, вигравірований на камені, що був вдвічі більший за долоню людини.

Нагадаємо, в епоху неоліту жінок в Європі зв’язували та ховали заживо під час моторошних ритуалів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!